В Марий Эл женщина-водитель врезалась в автобус

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-20T14:45:54+03:00

С места ДТП женщину увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этой аварии пострадала только она

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Накануне вечером в Горномарийском районе Марий Эл на 4 километре автомобильной дороги «Пернянгаши-Сиухино-Троицкий-Посад» произошла авария с участием легковой машины ВАЗ-2190 и автобуса КАВЗ-397620.

По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель не справилась с управлением своей легковушки и столкнулась с автобусом, под управлением 61-летнего мужчины. В салоне последнего на момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров не имелось.

В результате оба транспорта слетели с дороги. Травмы получила женщина-водитель. Ее доставили в ближайшую больницу, где ей в итоге было назначено амбулаторное лечение. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

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