2018-11-20T14:31:36+03:00
Общество

За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов

Львиная доля это именно пескослояная смесь
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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За прошедшие сутки из-за погодных условий на дорогах столицы Татарстана в ходе противоголедной обработки было использовано 432 тонны пескосоляной смеси и 50 тонн реагента.

Были задействованы 321 дорожный рабочий и 301 единица спецтехники.

В этот вторник, 20 ноября, работа на городских улицах продолжается. Днем на дороги выйдут 326 человек и 175 машин.

Отмечается, что с начала зимнего сезона 2018-2019 в столице Татарстана на улицах было использовано уже 234 тонны реагента и 1 394 тонны пескосоляной смеси.

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