За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов
За прошедшие сутки из-за погодных условий на дорогах столицы Татарстана в ходе противоголедной обработки было использовано 432 тонны пескосоляной смеси и 50 тонн реагента.
Были задействованы 321 дорожный рабочий и 301 единица спецтехники.
В этот вторник, 20 ноября, работа на городских улицах продолжается. Днем на дороги выйдут 326 человек и 175 машин.
Отмечается, что с начала зимнего сезона 2018-2019 в столице Татарстана на улицах было использовано уже 234 тонны реагента и 1 394 тонны пескосоляной смеси.
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