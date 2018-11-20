В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-20T15:03:50+03:00

Рейд состоится 20 ноября с 16.00 до 19.00 Фото: Алина НИЗАМОВА

Инспекторы проверят все автобусы, уделяя особое внимания водителям, которые ранее привлекались к ответственности за несоблюдение ПДД

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Во вторник, 20 ноября, в Казани состоится рейд ГИБДД. С 16.00 до 19.00 инспекторы проверят все автобусы, уделяя особое внимания водителям, которые ранее привлекались к ответственности за несоблюдение ПДД.

Одной из главных причин проведения рейда стали несколько смертельных аварий в Казани с участием общественного транспорта.

Так в воскресенье, 19 ноября, автобус №29 сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре" на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградская.

Ранее другой автобус, курсирующий по этому же маршруту, сбил пешехода на улице Бутлерова. Тогда, девушка-студентка скончалась в машине "скорой помощи".

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