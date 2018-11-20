2018-11-20T15:03:50+03:00
Общество

В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД

Инспекторы проверят все автобусы, уделяя особое внимания водителям, которые ранее привлекались к ответственности за несоблюдение ПДД
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Рейд состоится 20 ноября с 16.00 до 19.00Рейд состоится 20 ноября с 16.00 до 19.00Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 ноября, в Казани состоится рейд ГИБДД. С 16.00 до 19.00 инспекторы проверят все автобусы, уделяя особое внимания водителям, которые ранее привлекались к ответственности за несоблюдение ПДД.

Одной из главных причин проведения рейда стали несколько смертельных аварий в Казани с участием общественного транспорта.

Так в воскресенье, 19 ноября, автобус №29 сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре" на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградская.

Ранее другой автобус, курсирующий по этому же маршруту, сбил пешехода на улице Бутлерова. Тогда, девушка-студентка скончалась в машине "скорой помощи".

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП
21 ноября в Казани некоторые жителя трех районов останутся без света
В Чебоксарах таксиста поймали на краже у клиентов золотых украшений
Режиссер из Казани получил премию Станиславского
В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста
В Марий Эл женщина-водитель врезалась в автобус
За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов
Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов
Защитник "Рубина" не поможет сборной России в решающем матче Лиги Наций из-за травмы
Президент Татарстана попросил органы власти не давить на самозанятых
За первый день снегопада в Набережных Челнах выпала двухнедельная норма осадков
В Татарстане продолжают выбирать имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево"