В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД
Во вторник, 20 ноября, в Казани состоится рейд ГИБДД. С 16.00 до 19.00 инспекторы проверят все автобусы, уделяя особое внимания водителям, которые ранее привлекались к ответственности за несоблюдение ПДД.
Одной из главных причин проведения рейда стали несколько смертельных аварий в Казани с участием общественного транспорта.
Так в воскресенье, 19 ноября, автобус №29 сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре" на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградская.
Ранее другой автобус, курсирующий по этому же маршруту, сбил пешехода на улице Бутлерова. Тогда, девушка-студентка скончалась в машине "скорой помощи".
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