Минтимер Шаймиев заявил о желании открыть в Казани трехъязычную школу
В этот понедельник, 19 ноября, на собрании, посвященном 80-летию избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва, первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев принял участие в обсуждении ситуации с изучением языков в регионе.
По его словам, нужна современная школа с изучением трех языков: русского, татарского и английского.
Минтимер Шаймиев считает, что создать ее можно с помощью фонда «Возрождение» и она должна стать маяком.
Также первый президент Татарстана заявил, что в Казани местные власти уже подыскивают место для этой школы.
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