Минтимер Шаймиев заявил о желании открыть в Казани трехъязычную школу

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-20T17:01:58+03:00

В ней будут изучать татарский, русский и английский

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В этот понедельник, 19 ноября, на собрании, посвященном 80-летию избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва, первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев принял участие в обсуждении ситуации с изучением языков в регионе.

По его словам, нужна современная школа с изучением трех языков: русского, татарского и английского.

Минтимер Шаймиев считает, что создать ее можно с помощью фонда «Возрождение» и она должна стать маяком.

Также первый президент Татарстана заявил, что в Казани местные власти уже подыскивают место для этой школы.

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