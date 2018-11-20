В Чебоксарах заработал первый в зимнем сезоне 2018-2019 открытый каток
Он разместился в парке имени Андрияна Николаева
Фото: соцсети
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Жители Чебоксар уже могут кататься на коньках на открытом воздухе. Бесплатный каток заработал в парке имени Андрияна Николаева.
Известно, что его площадь составляет 800 квадратных метров, а вечером территория освещается фонарями. В парке имеются камеры хранения, раздевалки и прокат коньков. Помимо этого гости всегда могут согреться горячим чаем, чтобы не замерзнуть.
Каток ждет всех желающих ежедневно с 9.00 до 21.00.
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