Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП
В скором времени в Марий Эл на скамье подсудимых окажется 37-летняя сотрудница следственного изолятора УФСИН Татарстана.
Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.
По версии следствия вечером 8 января этого года женщина, управляя автомобилем «KIA ED CEED», ехала со стороны Йошкар-Олы в направлении Зеленодольска (Татарстан). В темное время суток, на территории Звениговского района (Марий Эл), при плохой погоде на заснеженной и скользкой дороге на скорости около 70 км/ч она выехала на встречку.
Там и произошло столкновение с другим автомобилем. Иномарка обвиняемой от удара вылетела в кювет. В результате находящиеся в ней два пассажира скончались, еще один получил тяжкий вред здоровью.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.