Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-20T16:30:06+03:00

Авария произошла в Марий Эл, погибло два человека и один серьезно пострадал

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В скором времени в Марий Эл на скамье подсудимых окажется 37-летняя сотрудница следственного изолятора УФСИН Татарстана.

Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

По версии следствия вечером 8 января этого года женщина, управляя автомобилем «KIA ED CEED», ехала со стороны Йошкар-Олы в направлении Зеленодольска (Татарстан). В темное время суток, на территории Звениговского района (Марий Эл), при плохой погоде на заснеженной и скользкой дороге на скорости около 70 км/ч она выехала на встречку.

Там и произошло столкновение с другим автомобилем. Иномарка обвиняемой от удара вылетела в кювет. В результате находящиеся в ней два пассажира скончались, еще один получил тяжкий вред здоровью.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.