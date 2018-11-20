2018-11-20T14:09:31+03:00
Экономика

Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов

Деньги потратят на развитие технопарков, а также малого и среднего предпринимательства
Алина ГАБДУЛИНА
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Основной акцент в 2019 году сделают на IT-сферуОсновной акцент в 2019 году сделают на IT-сферуФото: Анна КОЛПАКОВА
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В 2019 году Татарстан потратит около 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и моногородов. Полученные деньги пойдут на развитие технопарков, малого и среднего предпринимательства. Известно также, что основной акцент сделают на ИТ-сферу.

В свою очередь, в текущем году на развитие малого и среднего бизнеса в Татарстане было потрачено порядка одного миллиарда рублей. Деньги были потрачены на выдачу микрозаймов, программу "Лизинг-грант", субсидирование процентных ставок и предоставление поручительств по кредитам.

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