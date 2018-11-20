Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов
В 2019 году Татарстан потратит около 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и моногородов. Полученные деньги пойдут на развитие технопарков, малого и среднего предпринимательства. Известно также, что основной акцент сделают на ИТ-сферу.
В свою очередь, в текущем году на развитие малого и среднего бизнеса в Татарстане было потрачено порядка одного миллиарда рублей. Деньги были потрачены на выдачу микрозаймов, программу "Лизинг-грант", субсидирование процентных ставок и предоставление поручительств по кредитам.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»