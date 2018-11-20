2018-11-20T18:57:08+03:00
Происшествия

Более 150 ударов: житель Чебоксар, насмерть забивший свою избранницу, приговорен к 8,5 годам колонии

До этого мужчина также жестоко избил возлюбленную черенком лопаты
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Вечером 27 апреля текущего года в столице Чувашии 55-летний мужчина у себя дома по пьяни повздорил со своей сожительницей. И в доказательство своей правоты жестоко избил ее. Для этого он, в том числе, использовал деревянный черенком лопаты.

В результате у женщины была сломана правая рука, а также имелись другие травмы. В последствие все это было расценено как причинение здоровью вреда средней тяжести.

После этой ссоры не прошло и трех месяцев, как чебоксарец взялся за старое. Опять же по пьяни он вновь устроил скандал со своей сожительницей. В этот раз он нанес по ее голове и телу более 150 ударов руками, а также ногами. После такой жестокой расправы женщина скончалась.

- В итоге мужчину суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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