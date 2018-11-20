2018-11-20T13:21:25+03:00
Экономика

Президент Татарстана попросил органы власти не давить на самозанятых

Рустам Минниханов отметил, что приоритетной задачей республики сейчас является создание максимально широких возможностей для реализации бизнес-идей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 20 ноября, в Казани состоялось десятое расширенное заседание Совета по предпринимательству под председательством президента Татарстана. В его ходе Рустам Минниханов затронул тему самозанятых, которых в республике обложат налогом с 2019 года.

По словам президента Татарстана, в регионе ведется постоянная работа по поддержке бизнеса. Так, только в текущем году на его поддержку в малой и средней форме из бюджета республики было выделено порядка 1 миллиарда рублей. Все это делается потому что приоритетной задачей сейчас является создание максимально широких возможностей для реализации бизнес-идей.

В ходе своей речи Рустам Минниханов также попросил органы власти не создавать барьеров для самозанятых и не оказывать на них давления.

- Для нас важен каждый предприниматель. Мы всегда поддержим тех, кто хочет работать, проявить себя и добиться успеха. В этом залог успешного развития Татарстана, - отметил глава республики.

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