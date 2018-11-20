2018-11-20T13:44:42+03:00
Спорт

Защитник "Рубина" не поможет сборной России в решающем матче Лиги Наций из-за травмы

Федор Кудряшов уже покинул расположение национальной команды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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В этот вторник сборная России по футболу проведет решающий матч в рамках Лиги Наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с национальной командой Швеции. Этот матч будет решающим. Победитель выиграет группу и получит путевку в элитный дивизион Лиги Наций. Проигравшая команда останется во втором по силе дивизионе.

Уже известно, что в матче сборной России не сможет помочь защитник казанского "Рубина" Федор Кудряшов. Об этом сообщается в официальном Твиттере сборной России. Футболист не сыграет из-за проблем с мышцами приводящей группы бедра. Кудряшов уже покинул расположение сборной.

При этом, выйти на поле могут еще четыре представителя "Рубина". Со сборной к матчу готовятся защитник Егор Сорокин, полузащитники Павел Могилевец и Руслан Камболов, а также форвард Дмитрий Полоз.

Матч сборных Швеции и России пройдет 20 ноября на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме. Начало в 22:45.

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