В Татарстане продолжают выбирать имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево"

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-20T13:23:01+03:00

О проекте и о том, где можно проголосовать читайте в новом номере "Комсомольской правды" от 20 ноября текущего года

На данный момент в голосовании по прежнему лидируют Габдулла Тукай и Николай Лемаев соответственно

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В Татарстане продолжается голосование за имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево". Неравнодушные жители республики каждый день отдают свое предпочтение тем или иным претендентам.

Сейчас в вопросе с наименованием аэропорта Казани с большим отрывом лидирует поэт Габдулла Тукай. Он набрал порядка 37,9 тысяч голосов, когда еще два финалиста – авиаконструктор ХХ века Андрей Туполев и знаменитый поэт Муса Джилиль собрались лишь 11,9 тысячи и 5,4 тысячи голосов соответственно.

Что касается аэропорта «Бегишево», то здесь тоже есть свой фаворит. Так, с отрывом в 9,2 тысячи голосов на первом месте распожился советский государственный деятель Николай Лемаев (14,3 тысячи).

На втором месте химик Дмитрий Менделеев (5,2 тысячи), на третьем – художник Иван Шишкин (3,8 тысячи), на четвертом – композитор Салих Сайдашев (3,1 тысячи).

Подробнее о проекте и о том, где можно проголосовать читайте в новом номере «Комсомольской правды» от 20 ноября текущего года. Там же вас будет ждать и бланк для голосования.