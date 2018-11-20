2018-11-20T13:23:01+03:00
Общество

В Татарстане продолжают выбирать имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево"

На данный момент в голосовании по прежнему лидируют Габдулла Тукай и Николай Лемаев соответственно
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
О проекте и о том, где можно проголосовать читайте в новом номере "Комсомольской правды" от 20 ноября текущего годаО проекте и о том, где можно проголосовать читайте в новом номере "Комсомольской правды" от 20 ноября текущего года
Изменить размер текста:

В Татарстане продолжается голосование за имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево". Неравнодушные жители республики каждый день отдают свое предпочтение тем или иным претендентам.

Сейчас в вопросе с наименованием аэропорта Казани с большим отрывом лидирует поэт Габдулла Тукай. Он набрал порядка 37,9 тысяч голосов, когда еще два финалиста – авиаконструктор ХХ века Андрей Туполев и знаменитый поэт Муса Джилиль собрались лишь 11,9 тысячи и 5,4 тысячи голосов соответственно.

Что касается аэропорта «Бегишево», то здесь тоже есть свой фаворит. Так, с отрывом в 9,2 тысячи голосов на первом месте распожился советский государственный деятель Николай Лемаев (14,3 тысячи).

На втором месте химик Дмитрий Менделеев (5,2 тысячи), на третьем – художник Иван Шишкин (3,8 тысячи), на четвертом – композитор Салих Сайдашев (3,1 тысячи).

Подробнее о проекте и о том, где можно проголосовать читайте в новом номере «Комсомольской правды» от 20 ноября текущего года. Там же вас будет ждать и бланк для голосования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП
21 ноября в Казани некоторые жителя трех районов останутся без света
В Чебоксарах таксиста поймали на краже у клиентов золотых украшений
Режиссер из Казани получил премию Станиславского
В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста
В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД
В Марий Эл женщина-водитель врезалась в автобус
За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов
Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов
Защитник "Рубина" не поможет сборной России в решающем матче Лиги Наций из-за травмы
Президент Татарстана попросил органы власти не давить на самозанятых
За первый день снегопада в Набережных Челнах выпала двухнедельная норма осадков