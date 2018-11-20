«Истина и праведный путь превыше всего»: в Казани президент Татарстана открыл памятник Шигабутдину Марджани
В этот вторник на берегу озера Кабан в Казани был торжественно открыт памятник известному татарскому философу, ученому и богослову Шигабутдину Марджани.
Это произошло в рамках празднования 200-летия со дня его рождения. Скульптура сделана из белого мрамора. Проект создал татарский скульптор Баки Урманче. На плитах памятника высечено изречение Марджани: «Истина и праведный путь превыше всего».
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.
- В этот день мы открываем памятник великому сыну татарского народа - богослову и философу Шигабутдину Марджани. Своими трудами он внес большой вклад в просвещение татарского народа, - сказал Рустам Минниханов и поздравил всех с Мавлид ан-Наби - днем рождения Пророка Мухаммеда.
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