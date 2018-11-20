В Чебоксарах может подорожать проезд в тролейбусах
В Чебоксарах считанные дни остались до вступления в силу транспортной реформы. Уже с 1 декабря будет заметно оптимизирована маршрутная сеть. Так, будут полностью ликвидированы 16 маршрутов. Кроме того, у 14 автобусных маршрутов изменится схема движения.
- В тех районах, где отменяемый маршрут единственный, к примеру, 21 для Заовражного, 61 – Чандрово, 63 – Мясокомбинат, будут продлены схемы движения 52, 32, 20 маршрутов соответственно. Транспортная доступность для всех, даже самых отдаленных микрорайонов, будет полностью обеспечена, - заявил начальник отдела транспорта и связи Андрей Васильев.
Кроме того, предусмотрен запуск нового троллейбусного маршрута №10, который свяжет микрорайон «Садовый» с центром города.
К слову, в городских троллейбусах может подорожать проезд. Администрация рассматривает вопрос поднять цену проезда в электротранспорте до 18 рублей при оплате по безналичному рассчету. Сейчас, если оплачивать картой, проезд стоит 16 рублей, а за наличные проехать можно за 20 рублей.