В Чебоксарах может подорожать проезд в тролейбусах

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-20T14:43:44+03:00

Проезд при оплате картой может подорожать до 18 рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Стоимость оплаты проезда по безналичному рассчету может увеличиться на 2 рубля

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В Чебоксарах считанные дни остались до вступления в силу транспортной реформы. Уже с 1 декабря будет заметно оптимизирована маршрутная сеть. Так, будут полностью ликвидированы 16 маршрутов. Кроме того, у 14 автобусных маршрутов изменится схема движения.

- В тех районах, где отменяемый маршрут единственный, к примеру, 21 для Заовражного, 61 – Чандрово, 63 – Мясокомбинат, будут продлены схемы движения 52, 32, 20 маршрутов соответственно. Транспортная доступность для всех, даже самых отдаленных микрорайонов, будет полностью обеспечена, - заявил начальник отдела транспорта и связи Андрей Васильев.

Кроме того, предусмотрен запуск нового троллейбусного маршрута №10, который свяжет микрорайон «Садовый» с центром города.

К слову, в городских троллейбусах может подорожать проезд. Администрация рассматривает вопрос поднять цену проезда в электротранспорте до 18 рублей при оплате по безналичному рассчету. Сейчас, если оплачивать картой, проезд стоит 16 рублей, а за наличные проехать можно за 20 рублей.