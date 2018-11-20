В Казани состоится благотворительная выставка бездомных кошек

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-20T17:42:43+03:00

Горожан познакомят с 35 бездомными животными, которые ищут себе новых хозяев Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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В Казани состоится благотворительная акция-выставка кошек "Дорога домой". На ней горожан познакомят с 35 бездомными животными, которые ищут себе новых хозяев.

Казанцы смогут не только найти себе пушистого друга и забрать его домой, но и получить необходимую консультацию ветеринаров. Помимо этого, на площадке проведут различные мастер-классы и благотворительную ярмарку.

Отмечается, что все кошки, которые примут участие в мероприятии, совершенно здоровы и привиты.

Акция пройдет 25 ноября в Национальном музее Татарстана. Всех желающих ждут с 11.00 до 15.00.

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