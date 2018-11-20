2018-11-20T17:11:40+03:00
Общество

В Чебоксарах двух школьников наградили за спасение людей

Пятиклассник Данила спас подростков, которые тонули в озере, а шестиклассник Ваня - ребенка из люка [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Госсовета ЧувашииФото: пресс-служба Госсовета Чувашии
Изменить размер текста:

В Чебоксарах свои награды получили ученик 5 класса Данила Новиков и ученик 6 класса Иван Андреев. Юные герои были награждены медалями Российского союза спасателей "За мужество в спасении" и "За спасение жизни" соответственно.

Дело в том, что Данила помог выбраться из воды двум утопающим подросткам, а Ваня, в свою очередь, спас ребенка, который едва не погиб в наполненном водой люке.

Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

- Мальчишки, вы – герои! Спасибо вам за мужество, а вашим родителям и педагогам за то, что в республике растут достойные граждане нашей великой страны, - отметил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов.

Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

Начальник МЧС России по республике Станислав Антонов отметил, что не каждый взрослый человек способен за короткое время правильно оценить обстановку в сложной ситуации и оказать помощь другим, при этом не подвергнув опасности и свою жизнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани состоится благотворительная выставка бездомных кошек
Минтимер Шаймиев заявил о желании открыть в Казани трехъязычную школу
Днем 21 ноября в Татарстане ожидается метель с сильным ветром
Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП
21 ноября в Казани некоторые жителя трех районов останутся без света
Казанская лента «Мулла» с Маратом Башаровым представлена на Международном кинофестивале в Казахстане
В Чебоксарах таксиста поймали на краже у клиентов золотых украшений
Режиссер из Казани получил премию Станиславского
В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста
В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД
В Марий Эл женщина-водитель врезалась в автобус
За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов
Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов
Защитник "Рубина" не поможет сборной России в решающем матче Лиги Наций из-за травмы
Президент Татарстана попросил органы власти не давить на самозанятых
За первый день снегопада в Набережных Челнах выпала двухнедельная норма осадков
В Татарстане продолжают выбирать имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево"