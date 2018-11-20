В Чебоксарах двух школьников наградили за спасение людей

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-20T17:11:40+03:00

Пятиклассник Данила спас подростков, которые тонули в озере, а шестиклассник Ваня - ребенка из люка [фото]

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В Чебоксарах свои награды получили ученик 5 класса Данила Новиков и ученик 6 класса Иван Андреев. Юные герои были награждены медалями Российского союза спасателей "За мужество в спасении" и "За спасение жизни" соответственно.

Дело в том, что Данила помог выбраться из воды двум утопающим подросткам, а Ваня, в свою очередь, спас ребенка, который едва не погиб в наполненном водой люке.

Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

- Мальчишки, вы – герои! Спасибо вам за мужество, а вашим родителям и педагогам за то, что в республике растут достойные граждане нашей великой страны, - отметил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов.

Фото: пресс-служба Госсовета Чувашии

Начальник МЧС России по республике Станислав Антонов отметил, что не каждый взрослый человек способен за короткое время правильно оценить обстановку в сложной ситуации и оказать помощь другим, при этом не подвергнув опасности и свою жизнь.