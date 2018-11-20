2018-11-20T11:35:35+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах иномарка полностью сгорела после столкновения с внедорожником

Авария произошла минувшим днем
Владимир КРУПСКИЙ
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Машина выгорела полностью.Машина выгорела полностью.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла минувшим днем в Набережных Челнах. Примерно в 16:09 на Мензелинском тракте столкнулись две иномарки - "Рено Сандеро" и "Ниссан X-Trail". Удар оказался настолько сильным, что французский автомобиль начал гореть.

По данным очевидцев, пламя начало вырываться из моторного отсека. Водительт и пассажир "Рено" успели выбраться из машины. К моменту прибытия пожарных, иномарка горела открытым пламенем.

Фото: МЯС по РТ.

Фото: МЯС по РТ.

Спасти иномарку не удалось. Машина выгорела полностью. Впрочем, есть и положительный момент. По данным очевидцев, в ходе ДТП и последующего пожара никто не пострадал.

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