В Набережных Челнах иномарка полностью сгорела после столкновения с внедорожником
Серьезная авария произошла минувшим днем в Набережных Челнах. Примерно в 16:09 на Мензелинском тракте столкнулись две иномарки - "Рено Сандеро" и "Ниссан X-Trail". Удар оказался настолько сильным, что французский автомобиль начал гореть.
По данным очевидцев, пламя начало вырываться из моторного отсека. Водительт и пассажир "Рено" успели выбраться из машины. К моменту прибытия пожарных, иномарка горела открытым пламенем.
Фото: МЯС по РТ.
Спасти иномарку не удалось. Машина выгорела полностью. Впрочем, есть и положительный момент. По данным очевидцев, в ходе ДТП и последующего пожара никто не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане на пожаре погибла 93-летняя пенсионерка (подробнее).