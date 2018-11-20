2018-11-20T12:05:51+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах водитель потерял сознание и устроил массовое ДТП

Инцидент произошел на парковке у торгового центра
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 ноября, мужчина за рулем автомобиля марки "Хендай" устроил массовое ДТП у одного из торговых центров Набережных Челнов. Выезжая с парковки, он врезался в стоящие машины.

Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД оказалось, что мужчина так и не вышел из салона своего авто, несмотря на возмущения хозяев поврежденных машин. После и вовсе выяснилось, что водитель "Хендай" не может стоять на ногах.

Оказалось, что мужчина потерял сознание, будучи за рулем, и его неуправляемая иномарка врезалась в другие машины.

По предварительным данным, ни алкоголя, ни наркотиков в крови потерявшего сознание водителя обнаружено не было.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудницу следственного изолятора Татарстана будут судить за смертельное ДТП
21 ноября в Казани некоторые жителя трех районов останутся без света
В Чебоксарах таксиста поймали на краже у клиентов золотых украшений
Режиссер из Казани получил премию Станиславского
В Казани внедорожник выехал на «красный» и сбил 60-летнего велосипедиста
В Казани после смертельных аварий с автобусами пройдет рейд ГИБДД
В Марий Эл женщина-водитель врезалась в автобус
За одни сутки на дороги Казани потратили 482 тонны противогололедных материалов
Татарстан получит порядка 780 миллионов рублей на поддержку бизнеса и многородов
Защитник "Рубина" не поможет сборной России в решающем матче Лиги Наций из-за травмы
Президент Татарстана попросил органы власти не давить на самозанятых
За первый день снегопада в Набережных Челнах выпала двухнедельная норма осадков
В Татарстане продолжают выбирать имена для аэропортов "Казань" и "Бегишево"