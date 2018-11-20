В Набережных Челнах водитель потерял сознание и устроил массовое ДТП
В понедельник, 19 ноября, мужчина за рулем автомобиля марки "Хендай" устроил массовое ДТП у одного из торговых центров Набережных Челнов. Выезжая с парковки, он врезался в стоящие машины.
Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД оказалось, что мужчина так и не вышел из салона своего авто, несмотря на возмущения хозяев поврежденных машин. После и вовсе выяснилось, что водитель "Хендай" не может стоять на ногах.
Оказалось, что мужчина потерял сознание, будучи за рулем, и его неуправляемая иномарка врезалась в другие машины.
По предварительным данным, ни алкоголя, ни наркотиков в крови потерявшего сознание водителя обнаружено не было.
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