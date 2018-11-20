В РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда для ВСМ "Москва-Казань"
Скоро "РЖД" презентует концепт первого отечественного высокоскоростного поезда. Это будет сделано на выставке "Транспорт России", которая пройдет с 20 по 22 ноября в Москве.
Известно, что двенадцативагонный электропоезд с распределённой тягой будет состоять из шести моторных и шести немоторных вагонов. Его скорость составит 360 километров в час. Общее количество мест в поезде - 682.
Ожидается, что поезд будет эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". В Татарстане она пройдет, не задевая населенные пункты. Это людям пообещал министр транспорта и дорожного хозяйства репсублики Ленар Сафин. Протяженность трассы в Татарстане составит 42 километра.
- Она пройдет через Зеленодольский район и Казань. На сегодня завершается проектирование участка Нижний Новгород — Казань, под конец этого года — вначале следующего документация попадет в Главное управление государственной экспертизы, мы надеемся на положительное заключение, - сообщил он на заседании Госсовета Татарстана.