2018-11-20T10:45:38+03:00
Спорт

"Ак Барс" продал обладателя Кубка Гагарина "Нефтехимику" спустя три дня после подписания контракта

Дамир Мусин теперь будет играть в Нижнекамске
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Нефтехимик".Фото: ХК "Нефтехимик".
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Казанский "Ак Барс" отправил своего защитника в нижнекамский "Нефтехимик". Игроком команды Андрея Назарова стал Дамир Мусин. В прошлом сезоне он в составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина.

Нынешний сезон он начинал в "Сочи". На его счету 1 гол и 2 передачи в 23 матчах. 16 ноября стало известно о том, что игрок вернулся в "Ак Барс". Правда, не надолго. Уже в понедельник, 19 ноября, стало известно о том, что Мусин продолжит карьеру в нижнекамском "Нефтехимике". "Барсы" получат за игрока денежную компенсацию.

Отметим, что всего 24-летний защитник провел в КХЛ 207 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. В "Нефтехимике" Мусин будет выступать под №8.

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