2018-11-20T11:50:08+03:00
Авто

В Казани дорога на улице Максимова после ремонта работает в тестовом режиме

Из-за определенных трудностей завершающий слой асфальта там положат в 2019 году
Олег ЛУГОВОЙ
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Свою роль сыграл и большой объем работ по переносу инженерных коммуникаций.Свою роль сыграл и большой объем работ по переносу инженерных коммуникаций.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ремонт проезжей части на улице Максимова в столице Татарстана стартовал этим летом. Сейчас там положен выравнивающий слой асфальта, им покрыты тротуары, установлены павильоны остановок общественного транспорта, дорожные знаки, освещение, ограждения, светофоры и нанесена разметка. Тем не менее даже после такого проезд автомобилей по улице осуществляется пока в тестовом режиме.

Дело в том, что при реконструкции исполнители столкнулись с большим объемом работ по переносу инженерных коммуникаций. К тому же там необходимо было построить сеть ливневок. Времени, в том числе на это, не хватило. Поэтому укладка завершающего слоя асфальта на улице Максимова запланирована на 2019 год.

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