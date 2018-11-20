В Вахитовском районе Казани из-за ремонта на сетях почти на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-20T10:35:57+03:00

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Из-за ремонтных работ на сетях в ряде домов Вахитовского района Казани воду отключат почти на сутки.

Так, с 9.00 22 ноября до 6.00 23 ноября ее не будет в по адресам: улица Габдуллы Тукая, 14, 14а, 16, 16А, 18, 20а, 21, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 34а, 36, 37/20, 38, 40/2, улица Парижской Коммуны, 18, 18а, 20/37, 22/40, улица Московская, 64а, 66а, 66б, а также в домах на улице Худякова.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны разместят согласно поступившим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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