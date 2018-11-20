21 ноября в Казани некоторые жителя трех районов останутся без света

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-20T16:07:21+03:00

Причина отключения в плановом ремонте и техобслуживании оборудования на сетях

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В эту среду, 21 ноября, с 8.00 до 13.00 заглохнут холодильники и замолчат телевизоры в домах Вахитовского района п, расположенные по адресам: улица Магаданская, 16а, 18, улица Маршальская, 3, 3а, 25, 25а.

А с 14.00 до 18.00 света не будет в домах №№ 5, 7 и 9 на улице Дачная.

С 8.00 до 17.00 обесточат дома в Ново-Савиновском районе по адресам: улица Четаева 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44а, 46а и 48.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 электричество пропадет в Приволжском районе в поселке Старое Победилово по улицам Береговая и Садовая; в поселке Салмачи по улицам: Абдуллы Алиша, Зеленая 3-я, 4-я, Малая, Молодежная, Мира, Новая, Овражная, Солнечная, Тукая, Юбилейная.

Также света не будет в это время в садовых товариществах «Автомобилист», «Волга», «Берег», Ивушка», «Островок», «Табигать и «50 лет Победы».