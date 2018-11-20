Президент Татарстана стал участником спектакля «Анна Каренина»
Впервые в Казани поставили иммерсивный спектакль-путешествие. Это когда зритель может перемещаться внутри декораций, взаимодействовать с актерами и реквизитом, а также выбрать за каким персонажам пойти, чтобы «прожить» отдельную историю.
Так, постановку по произведению Льва Толстого «Анна Каренина» посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Спектакль был презентован в особняке Демидова (задние бывшего ЗАГСа) по адресу: улица Джалиля, 7.
Главный режиссер постановки – одна из основательниц фонда поддержки современного искусства «Живой город», театральный режиссер Диана Сафарова.
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