В Татарстане на пожаре погибла 93-летняя пенсионерка
Накануне в 15.24 спасателям поступило сообщение о том, что в село Теньки Камско-Устьинского района горит частный дом.
По прибытию на место пожарных пламенем был охвачен чердак и веранда, происходило горение и внутри жилого строения.
Все было в дыму, возникла угроза обрушения кровли. Огонь готов был перекинутся уже на соседние строения. Встретившие пожарных очевидцы рассказали, что внутри дома все же может находится человек.
Спасателям удалось проникнуть в веранду, где на полу они обнаружили сильно обгоревшее тело 93-летней хозяйки. Возможно она не смогла самостоятельно выбраться наружу. Погибшая часто жаловалась соцработнику на высокое кровяное давление и сердечную недостаточность.
- В результате огнем был поврежден чердак, веранда, внутренняя отделка жилого дома, а также предметы и мебель. Общая площадь пожара составила 52 кв метров, - сообщают в МЧС Татарстана. - Предварительная причина произошедшего – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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