В Татарстане на пожаре погибла 93-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-20T10:01:19+03:00

Ее тело обнаружили лишь после тушения

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Накануне в 15.24 спасателям поступило сообщение о том, что в село Теньки Камско-Устьинского района горит частный дом.

По прибытию на место пожарных пламенем был охвачен чердак и веранда, происходило горение и внутри жилого строения.

Все было в дыму, возникла угроза обрушения кровли. Огонь готов был перекинутся уже на соседние строения. Встретившие пожарных очевидцы рассказали, что внутри дома все же может находится человек.

Спасателям удалось проникнуть в веранду, где на полу они обнаружили сильно обгоревшее тело 93-летней хозяйки. Возможно она не смогла самостоятельно выбраться наружу. Погибшая часто жаловалась соцработнику на высокое кровяное давление и сердечную недостаточность.

- В результате огнем был поврежден чердак, веранда, внутренняя отделка жилого дома, а также предметы и мебель. Общая площадь пожара составила 52 кв метров, - сообщают в МЧС Татарстана. - Предварительная причина произошедшего – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.