2018-11-19T19:17:06+03:00
Звезды

После выступления в Казани Алсу приняла решение делать все свои концерты благотворительными

Выручку с сольников в Москве и столице Татарстана певица уже же отдала на благо. Впереди выступление в Санкт Петербурге
Александр ЧЕРНОВ
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Все средства от сольных выступлений Алсу теперь отдает на благотворительные нуждыВсе средства от сольных выступлений Алсу теперь отдает на благотворительные нуждыФото: Александр ЧЕРНОВ
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Следом за Казанью певица Алсу провела большой сольный концерт «Не молчи» в Москве, в Кремлевском дворце. Зрители увидели неожиданный дуэт с одним из самых известных шоуменов Гариком Мартиросяном и Львом Лещенко. Также Алсу в дуэте с Бастой исполнила песню «Мы с тобой».

Поздравили Алсу с творческим юбилеем пришли также ее коллеги по сцене - Игорь Крутой, Аркадий Укупник, Игорь Чапурин, Алексей Чумаков, Юлия Началова, Зара, Александр Ревва, Диана Гурцкая и Катя Лель. Это шоу стало одним из самых дорогстоящих в ее карьере - живой оркестр, массовая подтанцовка, «летающие» экраны. Выступили вместе с певицей и ее дочери - Сафина и Микелла.

Напомним после первого концерта «Не молчи» в Казани, где Алсу вручила сертификат на один миллион рублей детскому хоспису. После чего она приняла решение, что ее сольные выступления отныне не будут носить коммерческий характера. Все вырученные средства певица теперь передает на благотворительные цели.

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