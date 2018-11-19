В трех районах Казани на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 19:07 2018-11-19T19:07:53+03:00

Воды не будет до 9.00 21 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В этот вторник, 20 ноября, в столице Татарстана намечено отключение воды в ряде домов трех районов. Причем краны горожан будут оставаться сухими в течение целых суток.

Так, с 9.00 20 ноября до 9.00 21 ноября воды не будет в домах №№1 и 3 по улице Окольная в Кировском районе.

В этот же период времени отключение произойдет в Ново-Савиновском районе на улице Гаврилова в домах №№38, 42а, 44, 46, 48, 50 и 56.

Также с 9.00 20 ноября на сутки вода пропадет в Советском районе по адресам: улице Гвардейская, 56, 56а, 58, улица Карбышева, 8/26, 10/24, 12/1, 14, улица Отрадная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/10, 24а, 26/8.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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