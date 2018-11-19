2018-11-19T19:27:19+03:00
Общество

В Татарстане за выход на тонкий лед оштрафовали 20 рыбаков

Сотрудники МЧС начали проводить рейды по водоемам
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: ribak-24.comФото: ribak-24.com
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При малейшем похолодании на реках и водоемах по всему Татарстана на тонкий лед начали выходить рыбаки и даже любители покататься на коньках. С первых таких дней сотрудники ГИМС республики начали выходить и устанавливать предупреждающие аншлаги.

В первые дни было оштрафовано 20 рыбаков, которые вышли на лед в реках, где имеется течение. Там толщина льда не превышает 5-6 сантиметров, когда на водоемах со стоячей водой она уже более 10 сантиметров. Кроме того рыбаки делают по несколько лунок, что повышает опасность провалиться.

В Татарстане спасатели начали проводить профилактические мероприятия на территории водоемов с рыбаками, а также проводить подобные беседы со школьниками.

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