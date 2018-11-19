В Альметьевске президент Татарстана открыл новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-19T18:24:35+03:00

Бассейн в нем будет доступен для горожан всех возрастов

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В этот понедельник, 19 ноября, в Альметьевске президент Татарстана принял участие в торжественной церемонии открытия нового спорткомплекса, который назвали «Мирас».

Глава республики уверен, что этот объект будет популярен у горожан.

- С появлением нового бассейна количество людей, увлекающихся плаванием, увеличится в 3-4 раза. Самое главное он будет доступен для всех наших жителей вне зависимости от возраста, - в свою очередь отметил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

Новый спорткомплекс «Мирас» это современный многофункциональный центр. Его общая площадь 12 тысяч квадратных метров, а величина чаши в бассейне - 50 метров. Помимо 10 дорожек для плаванья там установлен детский 10-метровый бассейн. Также в комплексе оборудованы тренажерный зал, медблок и Центр активного долголетия.