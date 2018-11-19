В Чувашии уже неделю ищут 83-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-19T17:54:44+03:00

Зинаида Яранцева страдает потерями памяти и не ориентируется в пространстве

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В Чебоксарском районе Чувашии идут активные поиски 83-летней Зинаиды Яранцевой. Она ушла из дома в деревне Яранкасы утром 13 ноября, но обратно не вернулась.

Женщина ростом 150 сантиметром имеет худощавое телосложение, седые волосы средней длины и голубые глаза. На момент пропажи была одета в осенне-весеннюю куртку темно-синего цвета ниже колен, синее платье в цветочек, вязанные светло-коричневые гольфы до колен и черные сапоги.

Пенсионерка страдает частыми потерями памяти и не ориентируется в пространстве. Просим всех, кто обладает хоть какой-то информацией о ее возможном метаположении позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или непосредственно набрать номер 112.