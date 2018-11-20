Представителей консульств Турции, Венгрии и Китая пригласили на первый Всероссийский форум индустриальных парков в Казани

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-20T09:36:27+03:00

Мероприятие будет проходить с 21 по 22 ноября

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В эту среду и четверг в Казани пройдет первый Всероссийский форум индустриальных парков. Так, на территории городского ИТ-парка соберутся участники из 28 городов 14 регионов России.

Они обсудят механизмы для развития индустриальных парков, формирование там среды для малого и среднего бизнеса, наиболее востребованные форматы недвижимости, быстрый вход инвесторов-резидентов и их быстрый старт, а также новые проекты и тенденции рынка.

К слову, среди приглашенных на форум не только представители российских Минэкономразвития и Минпромторга, но казанских генконсульств Турции, Венгрии и Китая.

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