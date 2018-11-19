2018-11-19T18:41:12+03:00
Происшествия

В Казани ищут свидетелей наезда на девушку на улице Лесгафта

Водитель сбивший пешехода скрылся с места происшествия
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября в 13.00 около дома №29 на улице Лесгафта столицы Татарстана.

Когда 20-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре» без светофоров ее сбил пока неустановленный автомобиль. При этом его водитель в нарушении правил дорожного движения с места происшествия скрылся.

Медики зафиксировали у пострадавшей ушиб шейного отдела позвоночника.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщают в Госавтоинспекции Казани.

Всего же, по данным ГИБДД города, за прошедшие сутки в столице Татарстана было зарегистрировано 278 ДТП, 8 из них с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов, 3 столкновения автотранспорта, наезд на стоящий транспорт и опрокидывание. В результате погиб пешеход и еще 8 участников ДТП – 2 пешехода, 2 пассажира, 4 водителя – получили различные травмы.

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