В Казани ищут свидетелей наезда на девушку на улице Лесгафта

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-19T18:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 ноября в 13.00 около дома №29 на улице Лесгафта столицы Татарстана.

Когда 20-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре» без светофоров ее сбил пока неустановленный автомобиль. При этом его водитель в нарушении правил дорожного движения с места происшествия скрылся.

Медики зафиксировали у пострадавшей ушиб шейного отдела позвоночника.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщают в Госавтоинспекции Казани.

Всего же, по данным ГИБДД города, за прошедшие сутки в столице Татарстана было зарегистрировано 278 ДТП, 8 из них с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов, 3 столкновения автотранспорта, наезд на стоящий транспорт и опрокидывание. В результате погиб пешеход и еще 8 участников ДТП – 2 пешехода, 2 пассажира, 4 водителя – получили различные травмы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»