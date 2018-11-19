ЦИК Татарстана: на референдумах проголосовали 68,87% избирателей, а на допвыборах депутатов 61,74 %

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-19T16:02:46+03:00

Лишь в шести поселениях явка была ниже 50%. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Накануне в Татарстане на территории 844 сел и городов прошли референдумы по самообложению граждан, а также дополнительные выборы депутатов на местах по 12 одномандатным округам (в Агрызском, Атнинском, Зеленодольском и Сармановском районах).

В этот понедельник ЦИК республики подсчитал, что в референдумах приняли участие 565 640 человек - 68,87% от числа избирателей.

При этом несостоявшимися они были признаны лишь в шести поселениях. Так как явка там была ниже 50%.

Что же касаемо дополнительных выборах, то на них проголосовало 2 241 человек, то есть 61,74 % от внесенных в список избирателей. В итоге все 12 мандатов были распределены. Из них лишь два достались кандидатам-самовыдвиженцам.

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