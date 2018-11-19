2018-11-19T16:25:48+03:00
Общество

В Казани могут ограничить въезд в центр города

Такой вывод сделал один из депутатов Госсовета Татарстана, изучив законопроект об организации дорожного движения
Алина ГАБДУЛИНА
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Согласно тексту документа, власти вправе вводить временные ограничения или прекращение движения транспортных средствСогласно тексту документа, власти вправе вводить временные ограничения или прекращение движения транспортных средствФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В понедельник, 19 ноября, состоялось заседание парламента Татарстана, во время которого депутат Артем Прокофьев попросил исключить из повестки дня принятие законопроекта "О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Татарстане".

Причиной этому стало то, что депутат увидел в нем возможность ограничения въезда в центр Казани. Согласно тексту документа, власти вправе вводить временные ограничения или прекращение движения транспортных средств "определенных видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток".

Однако другие депутаты посчитали, что данный закон напротив лишь расширит права граждан.

В итоге парламентарии приняли закон в первом чтении. Поправки в него можно будет внести до 25 ноября, передает пресс-служба Госсовета Татарстана.

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