В Казани могут ограничить въезд в центр города
В понедельник, 19 ноября, состоялось заседание парламента Татарстана, во время которого депутат Артем Прокофьев попросил исключить из повестки дня принятие законопроекта "О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Татарстане".
Причиной этому стало то, что депутат увидел в нем возможность ограничения въезда в центр Казани. Согласно тексту документа, власти вправе вводить временные ограничения или прекращение движения транспортных средств "определенных видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток".
Однако другие депутаты посчитали, что данный закон напротив лишь расширит права граждан.
В итоге парламентарии приняли закон в первом чтении. Поправки в него можно будет внести до 25 ноября, передает пресс-служба Госсовета Татарстана.
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