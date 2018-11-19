В Казани обнаружили останки скелета человека

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-19T16:59:15+03:00

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Страшную находку отобрала у своей собаки жительница столицы Татарстана. Женщина выгуливала вечером питомца на пустыре по улице Большая Крыловка в Кировском районе Казани. В один из моментов она увидела, что ее пес тащит большую кость. Отобрав ее, горожанка сразу вызвала полицию, поскольку это была рука человека.

Приехавшие стражи порядка обыскали прилегающую территорию и в овраге, в кустах, нашли также череп, кости и фрагменты одежды.

- Останки направлены на экспертизу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, останки принадлежат мужчине, давность превышает два года.

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