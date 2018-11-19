В Татарстане задержали мужчину, забившего и задушившего мать

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-19T17:42:13+03:00

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Уголовное дело в отношении 44-летнего Валерия Утяганова возбужденопо статье "Убийство".

Как полагает следствие, пьяный мужчина в ночь на 19 ноября в своей квартире на улице Ленина в Заинске поссорился со своей матерью. Он избил ногами 63-летнюю пенсионерку, и начал ее душить электропроводом. Его сожительница попыталась спасти женщину, и вырвала из рук злоумышленника провод, но тот схватил жгут и довершил начатое, при этом он пообещал так же расправиться ти с подругой. Та сбежала из квартиры и вызвала полицию.

- Задержанный Утяганов вину свою признал, ему предъявлено обвинение, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.