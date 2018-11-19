Кадетская школа Чебоксары стала одной из 100 лучших в России

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-19T19:49:16+03:00

Помимо самого образовательного учреждения награды была удостоена и его директор [фото]

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Кадетская школа имени генерал-майора милиции Всеволода Архипова города Чебоксары стала лауреатом конкурса "100 лучших школ России". Она победила в номинации "Лучшая кадетская школа - 2018".

Фото: пресс-служба кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А.Архипова

Помимо этого, директор образовательного учреждения - Светлана Иванова - была удостоена знака "Директор-2018".

Итоги конкурса были подведены в Санкт-Петербурге во время торжественного закрытия VII Всероссийского образовательного форума "Школа будущего" и XXVI Всероссийской конференции "Проблемы и перспективы развития современной школы в России".