2018-11-19T15:43:12+03:00
Происшествия

В Казани мать пыталась убить свою новорожденную дочь

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Малышку увезли в роддомМалышку увезли в роддомФото: Из материалов пресс-службы
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Врачей в квартиру 33-летней жительницы столицы Татарстана на улицу Адоратского вызвали вечером 18 ноября. Женщина заявила, что нашла в подъезде новорожденную девочку.

На место сразу приехали медики, и осмотрели младенца, которому не было еще и суток от роду. Хозяйка квартиры заявила, что ничего не знает про ребенка и , мол, нашла его в подъезде. Но когда медики предложили поехать с ними и обследоваться, чтобы выяснить, правду ли говорит женщина, то та во всем призналась.

Оказалось, что ребенка родила она сама, дома, на учет по беременности не вставала. Младенец появился на свет раньше срока, ночью, врачей мать не вызывала. Малышка начала сильно плакать, вот тогда женщина и вызвала "скорую".

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Сейчас ребенок находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.

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