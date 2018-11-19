Мэра Набережных Челнов наградили бескозыркой и тельняшкой от Черноморского флота

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-19T14:46:37+03:00

А все из-за оказанной шефской помощи и улучшении быта экипажа военного корабля

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На совещании «деловой понедельник» в администрации Набережных Челнов мэру города Наилю Магдееву и руководителям местных предприятий наградили за оказание шефской помощи части Черноморского флота.

Так, в частности, градоначальник получил бескозырку и тельняшку за помощь, в том числе и улучшении быта экипажа военного корабля «Набережные Челны».

- Будем поддерживать наш боевой корабль, будем делать все, чтобы наши ребята достойно служили. Я думаю, что до Нового года нужно отправить наши подшефные организации на корабль, пригласить родителей, – сказал Наиль Магдеев.

Отметим, в декабре прошлого года город взял шефство над большим ракетным катером «Набережные Челны». Отлитая надпись с названием города была отправлена в Севастополь в конце мая 2018 года. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.