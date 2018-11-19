Звезда сериала «Ольга» проведет в Казани бесплатный мастер-класс
Один из самых ярких актеров российского кино, звезда сериала «Ольга» Сергей Романович приедет в Казань с мастер-классом.
26 ноября в 16:00 в творческом пространстве по адресу улица Татарстан 20, он встретится с поклонниками и расскажет о своем пути в большое кино, как снимался с Сергеем Безруковым, работал с Владимиром Машковым и готовился к главной роли в фильме «Ласковый май».
Сейчас актер приостановил свое участие в остальных проектах из-за съемок в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения». Об этом он тоже обещал рассказать пришедшим на его мастер-класс. На котором Сергей Романович также поделится секретом того, как пережить творческий кризис и депрессию.
Встреча пройдет в формате вопрос-ответ. Зрители смогут взять автограф и сделать фотографию вместе с любимым актером.
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