2018-11-19T15:34:27+03:00
Звезды

Звезда сериала «Ольга» проведет в Казани бесплатный мастер-класс

Актер расскажет, как попасть на съемки в кино
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Сергей Романович в Казани встретится с поклонникамиСергей Романович в Казани встретится с поклонникамиФото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

Один из самых ярких актеров российского кино, звезда сериала «Ольга» Сергей Романович приедет в Казань с мастер-классом.

26 ноября в 16:00 в творческом пространстве по адресу улица Татарстан 20, он встретится с поклонниками и расскажет о своем пути в большое кино, как снимался с Сергеем Безруковым, работал с Владимиром Машковым и готовился к главной роли в фильме «Ласковый май».

Сейчас актер приостановил свое участие в остальных проектах из-за съемок в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения». Об этом он тоже обещал рассказать пришедшим на его мастер-класс. На котором Сергей Романович также поделится секретом того, как пережить творческий кризис и депрессию.

Встреча пройдет в формате вопрос-ответ. Зрители смогут взять автограф и сделать фотографию вместе с любимым актером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда сериала «Ольга» уходит из кино и ждет предложения от мусульманского ТВ (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кадетская школа Чебоксары стала одной из 100 лучших в России
В Набережных Челнах пожаловались на автомойку, которая сливает грязную воду на тротуар
В Татарстане за выход на тонкий лед оштрафовали 20 рыбаков
После выступления в Казани Алсу приняла решение делать все свои концерты благотворительными
В трех районах Казани на сутки отключат воду
В Татарстане можно будет подать заявку на проведение митинга через Интернет
В Казани ищут свидетелей наезда на девушку на улице Лесгафта
В Альметьевске президент Татарстана открыл новый спорткомплекс
Труппа драмтеатра Чувашии попала в аварию
В Чувашии уже неделю ищут 83-летнюю пенсионерку
В Татарстане задержали мужчину, забившего и задушившего мать
Жителя Чувашии, который залез в дом к соседке-пенсионерке и изнасиловал ее, приговорен к более 3,5 годам колонии
С 2019 года школы Чебоксара перейдут на единое меню
В Казани обнаружили останки скелета человека
В Казани могут ограничить въезд в центр города
ЦИК Татарстана: на референдумах проголосовали 68,87% избирателей, а на допвыборах депутатов 61,74 %
В Казани мать пыталась убить свою новорожденную дочь
Задержан кассир казанского офиса банка «Открытие», откуда похитили 230 миллионов рублей
Мэра Набережных Челнов наградили бескозыркой и тельняшкой от Черноморского флота
Миллион человек стали клиентами ВТБ Медицинское страхование в 2018 году
Более 60% студентов казанских вузов из других регионов России
Житель Чувашии, который пытался из ревности задушить возлюбленную, приговорен к 6,5 годам колонии
В Татарстане в квартире нашли тела трехлетней девочки и ее отца
Бюджет Татарстана на 2019 год принят с дефицитом более 4,1 миллиарда рублей