Звезда сериала «Ольга» проведет в Казани бесплатный мастер-класс

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-19T15:34:27+03:00

Актер расскажет, как попасть на съемки в кино

Изменить размер текста: A A

Один из самых ярких актеров российского кино, звезда сериала «Ольга» Сергей Романович приедет в Казань с мастер-классом.

26 ноября в 16:00 в творческом пространстве по адресу улица Татарстан 20, он встретится с поклонниками и расскажет о своем пути в большое кино, как снимался с Сергеем Безруковым, работал с Владимиром Машковым и готовился к главной роли в фильме «Ласковый май».

Сейчас актер приостановил свое участие в остальных проектах из-за съемок в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения». Об этом он тоже обещал рассказать пришедшим на его мастер-класс. На котором Сергей Романович также поделится секретом того, как пережить творческий кризис и депрессию.

Встреча пройдет в формате вопрос-ответ. Зрители смогут взять автограф и сделать фотографию вместе с любимым актером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда сериала «Ольга» уходит из кино и ждет предложения от мусульманского ТВ (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме».