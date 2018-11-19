В Татарстане можно будет подать заявку на проведение митинга через Интернет

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-19T18:50:25+03:00

Для этого можно будет воспользоваться сайтом государственных услуг республики Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В 2019 году у жителей Татарстана может появиться возможность подавать заявки на проведение митингов или пикетов через Интернет. Для этого хотят использовать сайт государственных услуг республики.

Это нововведение стало одной из тем, которые подверглись обсуждению в этот понедельник на очередном заседании депутатов Госсовета Татарстана.

Так, в начале будущего года в связи с этим парламентарии рассмотрят проект изменений в республиканский закон "Об обеспечение условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований в Республике Татарстан".