С 2019 года школы Чебоксара перейдут на единое меню

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-19T17:02:21+03:00

Оно будет представлять собой восемь видов супов и девять видов мясных блюд

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С 2019 года школы в Чебоксарах одна за другой начнут переходить на единое меню. На стоимость питания это нововведение никак не повлияет и коснется только комплексных завтраков, а также обедов.

Вопрос о переходе на единое меню был поднят еще в начале текущего учебного года. Тогда среди родителей школьников провели анкетирование, которое показало, что 67% из них одобряют такой переход, а 7,4% - отнесутся к нововведению равнодушно. Оставшаяся часть была либо против, либо заявила, что их ребенок питается по свободному меню.

Известно, что такое единое питание в школах Чебоксар в итоге будет представлять собой восемь различных видов супов и девять видов мясных блюд. Они сохранят основные принципы организации питания для школьников: сбалансированность, разнообразие и принцип щадящего питания.