2018-11-19T14:02:39+03:00
Общество

Более 60% студентов казанских вузов из других регионов России

Что касается иностранцев, то в этом году больше всего учиться в столицу Татарстана приехали ребят из Узбекистана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kpfu.ruФото: kpfu.ru
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19 ноября на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов сообщил, что 1 сентября 2018 года первокурсниками вузов столицы Татарстана стали 38 тысяч ребят.

При этом он отметил, что казанские учебные заведения пользуются популярностью не только у жителей республики. Так, на данный момент в Казани учатся почти 88 тысяч приезжих, что составляет более 60% от общего числа студентов.

Чаще всего это жители Московской, Ленинградской, Пензенской, Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Что же касается иностранцев, то учащимися казанских вузов стали в основном представители ближнего зарубежья. Например, в этом году больше всего студентов именно из Узбекистана (2 275 человек), далее идет Туркменистан (1 136 человек) и Казахстан (962 человека). Учатся в столице Татарстана и граждане Джибути и Бурунди, США, Ямайки и Тайваня. Всего же в Казани около 8 тысяч иностранных студентов.

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