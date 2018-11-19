В Набережных Челнах пожаловались на автомойку, которая сливает грязную воду на тротуар

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-19T19:39:32+03:00

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Одна из самых крупных моек Набережных Челнов на проспекте Яшлек сливает переработанную воду вместе с моющими средствами прямо на тротуар, сообщают горожане.

- За мойкой на проспекте Яшьлек проложен пожарный шланг, отводящий воду с автомойки на расположенную за ней землю. Происходит слив большого количества воды просто на прилегающую территорию, - пишет житель татарстанского автограда Антон.

От здания ведет пожарный шланг. Вода из него непрерывно стекает на тротуар, и оставляет маслянистые пятна на асфальта, а иногда пенится, жалуются горожане.

По их мнению, это происходит из-за стоков содержащих моющие средства и машинными переработками. Кроме того, на местах, куда попадает вода, нет следов роста травы. Вероятнее всего, за длительное время здесь вымыли слой плодородной почвы, либо все дело в химии.

Жалобу жителя Набережных Челнов из системы «Народный контроль» перенаправили в министерство экологии Татарстана.