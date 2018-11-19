2018-11-19T18:02:55+03:00
Происшествия

Труппа драмтеатра Чувашии попала в аварию

Произошло это, когда актеры возвращались с гастролей домой
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Ивановской областиФото: УГИБДД Ивановской области
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Актеры драмтеатра Чувашии попали в аварию, когда возвращались из Кинешмы в Чебоксары. Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, на автодороге «Елнать-Беляево-Щекотиха» в Юрьевецком районе Ивановской области.

Известно, что 50-летний водитель пассажирского автобуса «Setra», который перевозил труппу театра, не справился с управлением и съехал в кювет.

- Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает УГИБДД по Ивановской области.

В результате аварии 37-летняя пассажирка получила ушиб лба и травму голеностопа. Однако после оказания медицинской помощи от госпитализации она отказалась.

В Кинешму драмтеатр приезжал с гастролями. Были показаны спектакли «Венецианские близнецы», «№ 13», «Ужин по-французски» и «Царевна-лягушка».

Сейчас 34 актера находятся на родине.

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