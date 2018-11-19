2018-11-19T13:53:55+03:00
Происшествия

Житель Чувашии, который пытался из ревности задушить возлюбленную, приговорен к 6,5 годам колонии

Его жертва оказала достойное сопротивление и даже с веревкой на шее смогла позвать на помощь соседку
Олег ЛУГОВОЙ
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Это не первая судимость ревнивца. Он уже привлекался за угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище все той же экс-сожительнице.Это не первая судимость ревнивца. Он уже привлекался за угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище все той же экс-сожительнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 27 апреля этого года в Новочебоксарске 43-летняя женщина как обычно вышла из своей квартиры на работу. Она вызвала лифт и тут сзади на нее напали. Некто накинул ей на шею веревку и начал душить. Женщина начала активно сопротивляться и даже смогла позвонить в дверь соседке и попросить о помощи.

Нападавший тут же сбежал. Но был вскоре задержан правоохранителями. Несостоявшимся душителем оказался 46-летний экс-сожитель потерпевший.

Мужчина, видимо, не выдержал расставания. Из ревности он решил расправиться с возлюбленной раз и навсегда с помощью веревки, но не удалось.

- В итоге мужчину признали виновным в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Также отмечается, что это не первая судимость ревнивца. Он уже привлекался за угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище все той же экс-сожительнице.

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