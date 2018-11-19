В Татарстане в квартире нашли тела трехлетней девочки и ее отца

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-19T15:06:04+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, в одной из квартир дома на улице Гафиатуллина в Бугульме были обнаружены тела 28-летнего мужчины и его трехлетней дочери.

Прибывшие на место сотрудники эксплуатационно-производственного управления «Бугульмагаз», не обнаружили следов утечки газа или неисправности соответствующего оборудования. Следов насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было. Они отравились газом. В квартире также находилась и мать девочки. Женщине удалось выжить.

- В настоящее время идет доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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