В Казани выберут «Доброго молодца» и «Красну девицу»

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-20T09:21:44+03:00

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Финал конкурса среди учеников старших классов пройдет 20 ноября в 15.00 в КДК имени Ленина. На сцене участники представят творческую самопрезентацию с элементами русской национальной культуры, защитят проект про известных писателей и представят патриотический видеоролик, сделанный своими силами.

Среди основных критериев оценки – знание истории, культуры, традиций, обычаев русского народа и артистизм.

В финале сразятся восемь девушек и восемь юношей. Все они ученики старших классов казанских школ.

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