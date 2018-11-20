В Казани выберут «Доброго молодца» и «Красну девицу»
20 ноября финал ежегодного городского конкурса среди школьников пройдет в КДК имени Ленина
Фото: Предоставлено пресс-службой
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Финал конкурса среди учеников старших классов пройдет 20 ноября в 15.00 в КДК имени Ленина. На сцене участники представят творческую самопрезентацию с элементами русской национальной культуры, защитят проект про известных писателей и представят патриотический видеоролик, сделанный своими силами.
Среди основных критериев оценки – знание истории, культуры, традиций, обычаев русского народа и артистизм.
В финале сразятся восемь девушек и восемь юношей. Все они ученики старших классов казанских школ.
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