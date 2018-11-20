2018-11-20T09:21:44+03:00
Общество

В Казани выберут «Доброго молодца» и «Красну девицу»

20 ноября финал ежегодного городского конкурса среди школьников пройдет в КДК имени Ленина
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Финал конкурса среди учеников старших классов пройдет 20 ноября в 15.00 в КДК имени Ленина. На сцене участники представят творческую самопрезентацию с элементами русской национальной культуры, защитят проект про известных писателей и представят патриотический видеоролик, сделанный своими силами.

Среди основных критериев оценки – знание истории, культуры, традиций, обычаев русского народа и артистизм.

В финале сразятся восемь девушек и восемь юношей. Все они ученики старших классов казанских школ.

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