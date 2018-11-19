2018-11-19T13:06:38+03:00
Экономика

Бюджет Татарстана на 2019 год принят с дефицитом более 4,1 миллиарда рублей

Депутаты Госсовета республики утвердили главный финансовый документ региона во втором чтении и в целом
Олег ЛУГОВОЙ
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Доход должен составить 237 миллиарда 23 миллиона 276,8 тысяч рублей.Доход должен составить 237 миллиарда 23 миллиона 276,8 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот понедельник, 19 ноября, на очередной сессии Госсовета Татарстана депутаты рассматривали проект бюджета на 2019 год и на 2020-2021 года.

В итоге во втором чтении и в целом главный финансовый документ на следующий год был принят с такими параметрами. Доход республиканской казны на 2019 год - 237 миллиарда 23 миллиона 276,8 тысяч рублей, расходы - 241 миллиарда 174 миллиона 553,7 тысяч рублей, дефицит – 4 миллиарда 151 миллион 276,9 тысяч рублей.

При этом в 2020-ом ожидается меньше доходов – чуть более 235 миллиардов рублей, а дефицит составит более 4,7 миллиарда.

В 2021-ом ситуация с доходами улучшиться – ожидается более 240 миллиардов рублей. Правда, и дефицит будет побольше – свыше 5,35 миллиарда.

Совсем скоро утвержденный депутатам бюджет Татарстана будет отправлен на подпись президенту республики Рустаму Минниханову.

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