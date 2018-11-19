Бюджет Татарстана на 2019 год принят с дефицитом более 4,1 миллиарда рублей
В этот понедельник, 19 ноября, на очередной сессии Госсовета Татарстана депутаты рассматривали проект бюджета на 2019 год и на 2020-2021 года.
В итоге во втором чтении и в целом главный финансовый документ на следующий год был принят с такими параметрами. Доход республиканской казны на 2019 год - 237 миллиарда 23 миллиона 276,8 тысяч рублей, расходы - 241 миллиарда 174 миллиона 553,7 тысяч рублей, дефицит – 4 миллиарда 151 миллион 276,9 тысяч рублей.
При этом в 2020-ом ожидается меньше доходов – чуть более 235 миллиардов рублей, а дефицит составит более 4,7 миллиарда.
В 2021-ом ситуация с доходами улучшиться – ожидается более 240 миллиардов рублей. Правда, и дефицит будет побольше – свыше 5,35 миллиарда.
Совсем скоро утвержденный депутатам бюджет Татарстана будет отправлен на подпись президенту республики Рустаму Минниханову.
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»