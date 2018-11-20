20 ноября в Казани откроют памятник философу
В Казани появится памятник татарскому просветителю, мусульманскому богослову и философу Шигабутдину Марджани. Открытие пройдет 20 ноября. В восемь часов утра церемония начнется с торжественного слова президента Татарстана Рустама Минниханова.
В ней также примут участие общественные и религиозные деятели. Новый постамент появится на улице Марджани рядом с мечетью.
Отметим, Шигабутдину Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках, труды по ханафитскому праву, каламу и истории ислама.
Новый памятник станет важной достопримечательностью центра Казани и старо-татарской слободы.
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