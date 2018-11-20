20 ноября в Казани откроют памятник философу

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-20T08:47:09+03:00

Он появится рядом с мечетью Марджани

Изменить размер текста: A A

В Казани появится памятник татарскому просветителю, мусульманскому богослову и философу Шигабутдину Марджани. Открытие пройдет 20 ноября. В восемь часов утра церемония начнется с торжественного слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

В ней также примут участие общественные и религиозные деятели. Новый постамент появится на улице Марджани рядом с мечетью.

Отметим, Шигабутдину Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках, труды по ханафитскому праву, каламу и истории ислама.

Новый памятник станет важной достопримечательностью центра Казани и старо-татарской слободы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»