2018-11-20T08:47:09+03:00
Звезды

20 ноября в Казани откроют памятник философу

Он появится рядом с мечетью Марджани
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службойФото: Александр ЧЕРНОВ
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В Казани появится памятник татарскому просветителю, мусульманскому богослову и философу Шигабутдину Марджани. Открытие пройдет 20 ноября. В восемь часов утра церемония начнется с торжественного слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

В ней также примут участие общественные и религиозные деятели. Новый постамент появится на улице Марджани рядом с мечетью.

Отметим, Шигабутдину Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках, труды по ханафитскому праву, каламу и истории ислама.

Новый памятник станет важной достопримечательностью центра Казани и старо-татарской слободы.

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