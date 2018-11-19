В Марий Эл в пожаре погибла отара овец и 50 куриц

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-19T12:55:10+03:00

Из горящего хлева удалось спасти только трех коров

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Накануне в деревне Сосновка Медведевского района загорелся хлев на территории местного крестьянско-фермерского хозяйства.

Густой дым заметили очевидцы и сообщили о ЧП спасателям. К прибытию пожарных горела крыша строения, внутренние помещения были заполнены дымом. После тушение стало понятно, что огонь серьезно повредил хлев.

В результате пожара погибло 22 овцы и 50 куриц. Спасти удалось только трех коров.

- Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в хлеву, - сообщают в МЧС Марий Эл.

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